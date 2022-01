Paulo Rangel ovacionado em Viana diz que Costa "está esgotado"

Delfim Machado Hoje às 17:56 Facebook

O eurodeputado Paulo Rangel foi ovacionado esta tarde, em Viana do Castelo, num evento ao qual se juntou para apelar ao voto no PSD. Criticou o PS que "nunca resiste a mais de seis anos" e António Costa que "já desistiu" e "está esgotado".

Tentou chegar discreto mas logo que entrou na tenda destinada ao evento do PSD em Viana do Castelo, foi ovacionado com palmas dos militantes. Paulo Rangel, que em novembro desafiou Rui Rio e perdeu, juntou-se à campanha laranja e deixou duras críticas ao adversário mesmo antes da chegada de Rui Rio, a quem deu um longo abraço logo que se encontraram.

"Seis anos de Guterres, seis anos de Sócrates, seis anos de António Costa. O PS nunca resiste a mais de seis anos, portanto julgo que se vai cumprir essa regra e que o ciclo está terminado". Para Paulo Rangel, António Costa "já desistiu": "É evidente para quem olhar para os discursos e para a forma como ele fala", acrescentou, manifestando confiança na vitória do PSD nas eleições do próximo domingo.

O ataque continuou com a acusação de que António Costa "está esgotado, não tem nada para oferecer ao país, deturpa tudo aquilo que é o programa do PSD" e "não tem um discurso para o futuro". Sobre a formação de maiorias, Paulo Rangel afirmou que "quanto mais reforçado estiver o PSD, mais estável será essa solução".

A presença de Paulo Rangel na campanha de Viana do Castelo foi uma surpresa mal guardada pela equipa de comunicação de Rui Rio, pois já tinha sido aventado que o eurodeputado apareceria e, até ao fim, a estrutura de campanha negou a informação. Ainda assim, o eurodeputado fez questão de falar com Rui Rio antes de aparecer: "A festas e a batizados não se deve ir sem ser convidado. Eu com certeza conversei com o doutor Rui Rio".

Para o futuro, Rangel diz estar "disponível no sentido mais geral do termo", considerando "extemporâneo" falar na sua presença num futuro Governo de Rui Rio.