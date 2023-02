Paulo Rangel visita Kiev, Bucha e Irpin no início da semana

JN/Agências Hoje às 12:39 Facebook

Twitter

Partilhar

O vice-presidente do Partido Popular Europeu (PPE) Paulo Rangel vai estar na Ucrânia na segunda e terça-feira e vai visitar as cidades de Kiev, Bucha e Irpin.

"O vice-presidente do grupo do Partido Popular Europeu Paulo Rangel estará de visita à região de Kiev, na próxima segunda-feira e terça-feira, 27 e 28 de fevereiro, onde terá encontros ao mais alto nível, no Parlamento, no Governo e na Presidência ucraniana", lê-se num comunicado enviado às redações.

Além da capital, Kiev, o vice-presidente do PSD e eurodeputado do partido vai estar nas cidades de Bucha e Irpin, "para ver 'in loco' o esforço de reconstrução que a sociedade ucraniana está a desenvolver, num exemplo de superação e esperança no futuro".

PUB

A nota indica que a visita se enquadra "no âmbito da presidência do grupo do Partido Popular Europeu" e que Paulo Rangel "terá também contacto com as lideranças dos vários partidos ucranianos".

Citado no comunicado, Paulo Rangel destaca que "esta missão da presidência do grupo parlamentar do PPE a Kiev acontece num momento crucial e dramático".

"Há mais de um ano que o povo ucraniano está a lutar e a sofrer em defesa da independência, da liberdade e da democracia, da nossa independência, da nossa liberdade e da nossa democracia", assinala.

O social-democrata refere ainda que "o PPE e o PSD têm estado e continuarão a estar na primeira linha deste apoio a partir de Portugal, de Bruxelas ou, como agora, na Ucrânia".

O presidente russo, Vladimir Putin, ordenou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, para "desmilitarizar e desnazificar" o país vizinho.

A "operação militar especial", como lhe chama Moscovo, desencadeou uma guerra de larga escala que mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Os aliados ocidentais da Ucrânia assinalaram o primeiro aniversário da guerra, na sexta-feira, com o anúncio de mais apoio militar a Kiev e de novas sanções contra Moscovo.