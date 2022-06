Paulo Valério é candidato a bastonário da Ordem dos Advogados

O advogado Paulo Valério anunciou esta sexta-feira a sua candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados, para as eleições que se realizam em novembro de 2022. É o sexto candidato assumido para o ato eleitoral.

"Não venho para engrossar o desfile de discursos cinzentos e redondos que marca, anualmente, a abertura do ano judicial. E também não me candidato para impor insígnias ou coroar de glória uma longa carreira. A advocacia portuguesa debate-se com importantes desafios e eu sei que tenho hoje a vontade e a energia para os cumprir que não sei se terei daqui a vinte anos", anuncia.

Paulo Valério tem 41 anos e é natural de Coimbra, estando atualmente a viver em Lisboa. Integra o escritório VFA (Valério, Figueiredo & Associados). Junta-se ao atual bastonário, Luís Menezes Leitão, António Jaime Martins, Fernanda de Almeida Pinheiro, Paulo Pimenta e Rui Silva Leal como candidatos.