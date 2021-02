PCP apela ao Governo para comprar de vacinas a outros países

JN/Agências Hoje às 18:30 Facebook

O PCP apelou esta quarta-feira ao Governo que estude e compre vacinas a outros países, além das acordadas com a União Europeia (UE), porque, caso contrário, vai falhar-se a imunidade de grupo em Portugal até ao final do verão.

O apelo e o aviso foi feito esta quarta-feira pelo eurodeputado e dirigente comunista João Ferreira, numa conferência de imprensa, na sede nacional do partido, em Lisboa, em que também defendeu que o Governo deve aproveitar a presidência do Conselho de UE para "diversificar opções de compra" ao nível europeu.

"Nada impede que Portugal tome iniciativa própria de procurar estudar e concretizar esse alargamento de opções de compra de vacinas", afirmou João Ferreira que não detalhou países com esse processo mais avançado, como a China, Rússia ou Israel, ao contrário do que fez o secretário-geral do partido, Jerónimo de Sousa numa conferência de imprensa anterior.

O eurodeputado comunista afirmou que, a seguir-se "o ritmo atual" de vacinação em Portugal, "em função das perspetivas e dos atrasos anunciados pelos laboratórios farmacêuticos" na entrega de doses, Portugal não conseguirá atingir "a imunidade de grupo no final do verão, como previsto, se não se tomarem medidas excecionais".

E as medidas excecionais passam, segundo afirmou, por esses dois planos, a nível nacional e europeu, de reforço da diversificação na compra de doses de vacinas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.419.730 mortos no mundo, resultantes de mais de 109,4 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.