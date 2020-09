PCP apresenta candidatura presidencial no sábado

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:46 Facebook

O PCP anunciou esta quarta-feira que vai apresentar a sua candidatura presidencial no próximo sábado. O nome será revelado pelas 19 horas, após uma reunião do Comité Central.

"Realiza-se sábado, dia 12, uma reunião do Comité Central do PCP sobre a candidatura do PCP às eleições para Presidente da República", revelaram os comunistas numa nota enviada às redações. O encontro ocorre na sede do partido, em Lisboa, sendo que as conclusões "serão apresentadas pelo secretário-geral, Jerónimo de Sousa, em conferência de imprensa".

Na terça-feira, Jerónimo levantou um pouco o véu sobre o tema, deixando no ar que a escolhida pode ser uma mulher: "Eu, candidato? Costuma dizer-se que não há duas sem três... Mas, com certeza, teremos outro candidato ou candidata", afirmou o líder do PCP.

A candidatura dos comunistas será a terceira alinhada à Esquerda, depois da de Marisa Matias, do BE - que oficializa a candidatura esta quarta-feira - e da de Ana Gomes, socialista que avança sem o apoio do PS e que faz uma conferência de imprensa na quinta-feira.

Há cinco anos, o PCP apresentou Edgar Silva, que não foi além dos 3,94% - o pior resultado de sempre do partido em presidenciais.