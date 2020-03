PCP cancela agenda Jerónimo de Sousa até domingo

Hoje às 13:11 Facebook

O PCP cancelou a agenda do secretário-geral comunista, Jerónimo de Sousa, desta sexta-feira e até domingo, que incluía um comício no Porto e um almoço no Seixal, devido ao surto de Covid-19.

Em comunicado, o gabinete de imprensa do PCP informou que, "tendo em conta as circunstâncias" do surto, "as iniciativas agendadas nestes próximos dias com a participação do secretário-geral - Conferência sobre o Desenvolvimento do Alentejo [hoje], comício no Porto [no sábado] e almoço no Seixal [no domingo] - não se realizarão".