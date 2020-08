PCP confirma: Avante vai ter lugares sentados nos espetáculos

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 16:24 Facebook

O PCP confirmou, esta segunda-feira, que "todos os lugares de todas as plateias de todos os palcos" da Festa do Avante vão ter lugares sentados e irão respeitar a lotação máxima. As bebidas alcoólicas são permitidas "até às 20h nos espaços de restauração e até ao encerramento dos espaços, durante as refeições"; nos espetáculos estão proibidas.

Segundo o Plano de Contingência divulgado pelos comunistas, todos os espetáculos da Festa, que decorre entre sexta-feira e domingo no Seixal, vão ter cadeiras "distanciadas 2 metros para garantir o distanciamento adequado".

Esta foi a forma encontrada pelo partido, em conjunto com a Direção-Geral da Saúde, "para que as pessoas não permaneçam em pé, o que facilitará o movimento e a circulação às mesmas". "Entre espetáculos e após cada utilização, as cadeiras serão higienizadas". Nos espaços de espetáculo com palco, acrescenta o documento, "está assegurada uma distância mínima de pelo menos 2 metros entre a boca de cena e a primeira fila de espectadores".

Veja aqui o Plano de Contingência da Festa do Avante! 2020

O PCP revelou também que vai haver "77 espaços de restauração e similares", que ocupam uma área de aproximadamente 4500m². As áreas de esplanada serão "significativamente ampliadas, para uma área de 20.000m²".

As refeições apenas poderão ser consumidas nas esplanadas, não sendo permitido o consumo ao balcão ou noutras partes do recinto. Os locais de atendimento "estão devidamente sinalizados" e, nas esplanadas, "aplicam-se as orientações emitidas pela DGS para o funcionamento das mesmas", lê-se no plano.

Assistentes garantem acesso a espaços

O PCP também foi ao encontro das pretensões da DGS no que diz respeito à forma como são feitos os acessos aos diferentes espaços, já que esta era uma das preocupações de Graça Freitas, diretora-geral da Saúde. O documento divulgado pelos comunistas esclarece que "os recintos destinados ao público" serão monitorizados por assistentes de plateia, que estarão vestidos com um colete refletor e munidos de máscara e gel desinfetante e irão "intervir de modo a evitar aglomerados".

Já as áreas de espera para entrar nos recintos "vão ser organizadas de modo a evitar a formação de aglomerados, organizando filas e garantindo o distanciamento de dois metros entre pessoas que não sejam coabitantes". As entradas e saídas vão ter circuitos separados, evitando o cruzamento e o contacto entre pessoas.

Serão também "sinalizados os circuitos e as marcações físicas de distanciamento", tal como o PCP já tinha anunciado anteriormente. Nos recintos dos espectáculos, não será permitido o consumo de bebidas alcoólicas.

O parecer da DGS, divulgado esta segunda-feira, estipula que o recinto da Festa do Avante não poderá ter mais do que 16.563 pessoas em simultâneo.