PCP decide no dia 24 e diz que "ainda é tempo de soluções"

Delfim Machado Hoje às 11:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Comité Central reúne-se no próximo domingo. Jerónimo volta a apontar prioridades para o Orçamento: reduzir preço da energia, creches grátis para todos e fim da penalização nas pensões.

O Partido Comunista Português vai decidir no próximo domingo, dia 24, qual é o sentido de voto na proposta do Orçamento do Estado (OE) para 2022. Para já, o voto é contra, reafirmou, ontem, Jerónimo de Sousa, no Porto, onde disse que "ainda é tempo de soluções".

O JN sabe que a reunião do Comité Central do PCP já está agendada para o próximo domingo e vai decidir qual o sentido de voto na generalidade. O Parlamento é chamado a decidir três dias depois, no dia 27. Para já, só parecem ser certos os votos contra da Direita, embora PCP, BE, Verdes e PAN exijam mais cedências para viabilizar o documento.