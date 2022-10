PCP defende que Orçamento dê prioridade à valorização dos rendimentos

Hermana Cruz Hoje às 12:21 Facebook

O PCP defendeu, esta sexta-feira, que o Orçamento de Estado para 2023 tem que dar "dar prioridade à recuperação e à valorização dos salários e das pensões".

"Com o que já sabemos (do Orçamento do Estado), significa que o Governo vai prolongar a perda de poder de comprar", considerou, esta sexta-feira, a líder parlamentar do PCP, Paula Santos, no final da audiência do partido com os ministros Fernando Medina e Ana Catarina Mendes.

Para os comunistas, o Orçamento deveria antes "dar prioridade à recuperação e à valorização dos salários e pensões". "Não podemos continuar a aceitar preços especulativos de bens essenciais", acrescentou Paula Santos, exigindo a tributação dos grupos económicos.

O PCP reclama, assim, que o próximo do Orçamento do Estado traga mais investimento público, sobretudo na criação de habitação, de creches e de uma rede pública de lares. "São matérias fundamentais, que contribuem para o desenvolvimento do país", sustentou a líder parlamentar do PCP.