A Festa do Avante está agendada para 4, 5 e 6 de setembro, no Seixal. Apesar de todas as incertezas no âmbito da pandemia covid-19, o PCP pretende manter a iniciativa, que marca a "rentrée" política do partido após o verão. Esta quinta-feira, o PCP divulgou um vídeo sobre as medidas de segurança e proteção sanitárias a implementar.

"Viver a festa com alegria e segurança" é o lema para a edição 2020 da Festa do Avante.

O aumento do recinto em dez mil metros quadrados, para um total de 30 hectares; três palcos ao ar livre; o auditório 1º de Maio que passa a descoberto com cinco mil metros quadrados; a delimitação de áreas, marcação de corredores e circuitos; o controlo de entradas nas exposições e o alargamento dos espaços para esplanadas são algumas das medidas sanitárias definidas.

"Mantemos a Festa do Avante, mas pesaremos e bem as circunstâncias em que ela se possa realizar", declarou, na passada terça-feira, o secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.