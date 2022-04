PCP diz que deixou de haver justificação para uso de máscara nas escolas

JN/Agências Hoje às 18:12 Facebook

O PCP considerou esta terça-feira ter deixado de haver razões para a obrigatoriedade de utilização de máscaras de proteção anti-covid nas escolas e que a sua manutenção é "uma forte limitação às aprendizagens".

Numa nota enviada às redações, os comunistas argumentam que "não há razões que justifiquem o prolongamento da obrigação do uso de máscara nas escolas", uma vez que a "evolução pandémica e o avanço do processo de vacinação alteraram substancialmente as razões" que determinaram a sua utilização para mitigar a propagação da pandemia.

"O uso de máscara nas escolas constitui, conforme comprovam professores e outros agentes educativos, uma forte limitação às aprendizagens e um fator de condicionamento à sociabilidade em meio escolar, cujo prejuízo é hoje evidente", sustentou o partido.

O PCP acrescentou que "quando se exigem medidas que permitam recuperar aprendizagens" perdidas nos últimos dois anos, continuar a obrigar as crianças a utilizar máscaras nas escolas "só contribuiu para as dificultar".

Portugal registou, na semana de 5 a 11 de abril, 59.434 casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 145 mortes associadas à covid-19 e um aumento de doentes internados, indicou na sexta-feira a Direção-Geral da Saúde (DGS).