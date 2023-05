PCP diz que faltam "esclarecimentos cabais" sobre secretas

JN/Agências Hoje às 13:25 Facebook

O PCP considerou, esta sexta-feira, que faltam "esclarecimentos cabais" sobre o recurso pelo Governo aos serviços de informações, mas salientou que devem ser feitos em "sede própria" e não se podem substituir ao assunto da comissão de inquérito à TAP.

"Há um conjunto de situações que nos estão relatadas sobre o recurso aos serviços de informações da República Portuguesa, neste contexto em que o ministério das Infraestruturas se vê colocado e as pessoas ligadas ao gabinete do ministério se veem colocadas, que exige seguramente um conjunto de esclarecimentos cabais", sublinhou o deputado do PCP Bruno Dias em declarações aos jornalistas no parlamento.

Contudo, o deputado considerou que existe uma "sede própria" para discutir as "questões sobre o funcionamento e a tutela política sobre os serviços de informações devem ter lugar" e "esse debate não deve substituir aquilo que, na comissão de inquérito sobre a TAP, deve ser também a sua responsabilidade".

O deputado do PCP considerou que "a preocupação que se deve colocar nesta fase é precisamente de que haja um debate consequente, não relativamente à agenda político-mediática que vai marcando cada hora e minuto, mas em relação às questões que verdadeiramente devem preocupar" o país sobre o futuro da TAP.

Bruno Dias salientou que o foco do seu partido, desde o início da comissão de inquérito à TAP, tem sido o de "discutir a TAP na comissão de inquérito à TAP" e "questionar as opções políticas e estratégicas para o futuro" da companhia aérea.

"Aquilo que se verifica de uma forma muito clara é que, enquanto nós discutimos estes problemas e estes escândalos do ministério das Infraestruturas, o Governo vai andando em frente com a privatização da TAP", disse.

O deputado do PCP acrescentou ainda que João Galamba continua em funções "porque a sua função é privatizar a TAP" e, questionado se defende a sua demissão, recordou que o ministro das Infraestruturas "só está em funções porque substituiu outro que se demitiu" por polémicas ligadas à companhia aérea.

"Se nós continuarmos a andar de demissão em demissão, de ministro em ministro, enquanto a política vai continuando na mesma e enquanto o interesse nacional e o interesse dos trabalhadores (...) vai continuando a ser prejudicado, então não se resolvem os problemas de fundo", referiu.

Bruno Dias defendeu que "os problemas de fundo exigem uma alteração e uma rutura com as políticas que estão a ser seguidas", reforçando que, se houver "uma lógica de substituição de pessoas e de caras para continuar com as mesmas políticas desastrosas", os problemas do país não se vão resolver.

"Por trás destas discussões sobre quem é que mandou trancar a porta do ministério e quem é que bateu em quem, (...) o que resta são os problemas de fundo sobre o futuro da companhia e sobre um negócio absolutamente escandaloso de uma privatização que, pelos vistos, o Governo insiste em manter", disse.

Questionado se o PCP pretende acompanhar o requerimento da IL para Costa ser ouvido na comissão de inquérito à TAP, Bruno Dias respondeu que se o objetivo for recolher respostas do primeiro-ministro sobre a companhia aérea, "naturalmente que essa resposta deve ser dada".

"O nosso enfoque essencialmente tem a ver com as opções políticas relativamente à TAP e ao seu futuro e naturalmente que o primeiro-ministro pode e deve ter uma palavra a dizer", disse.