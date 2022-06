PCP diz que plano do Governo "não permite dar resposta aos problemas" do SNS

JN/Agências Ontem às 23:17 Facebook

A líder parlamentar do PCP, Paula Santos, afirmou, esta quarta-feira, que o plano de contingência anunciado pela ministra da Saúde, Marta Temido, "não permite dar resposta aos problemas que o Serviço Nacional de Saúde enfrenta".

"Tirando a proposta de remuneração do trabalho realizado nos serviços de urgência que a senhora ministra anunciou que seria discutida com os sindicatos, todas as outras medidas que foram anunciadas são medidas a médio-longo prazo que não permitem dar uma resposta imediata", disse Paula Santos num vídeo, ao qual a agência Lusa teve acesso.

A dirigente comunista indicou que transferência de cuidados para os privados e para o setor social "causa grande preocupação".

"(...) Se não forem tomadas medidas para contratar, fixar e criar condições para que os profissionais de saúde queiram trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, a transferir cuidados para os grupos privados só irá reduzir ainda mais a capacidade do Serviço Nacional de Saúde", disse.

"Quando seria necessário tomar medidas para valorizar as condições de trabalho, por exemplo, implementar o regime de dedicação exclusiva, como o PCP propõe, alargar os incentivos para fixação de profissionais em zonas carenciadas, como propomos -- e foi já agendado para discussão na Assembleia da República a nossa proposta --, o Governo sobre estas questões nada diz", acrescentou.

Hoje, no Ministério da Saúde, em Lisboa, Marta Temido anunciou a abertura de cerca de 1.600 vagas para médicos recém-especialistas, das quais 50 em ginecologia/obstetrícia.

A ministra anunciou também "a criação de uma comissão de acompanhamento da resposta em urgência de ginecologia e obstetrícia e bloco de partos" composta por "cinco coordenadores regionais e um coordenador nacional", para identificar os recursos disponíveis por hospital e região e aprovar modelos de gestão integrada para cada região.