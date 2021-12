PCP diz que PS tem "desejo respeitável" de maioria absoluta

JN/Agências Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O secretário-geral do PCP considerou, esta segunda-feira, que António Costa e o PS têm um "desejo respeitável" de maioria absoluta e reiterou que só com soluções para os problemas será possível novo entendimento à esquerda.

"Podíamos dizer um ditado popular 'isto antes de o ser já o era'. Todo o desenho que o PS construiu resulta de uma opção, o PS quis eleições e não queria soluções. Houve ali um momento em que afinaram a estratégia, têm o seu direito, mas a verdade é que quer de facto as eleições", afirmou Jerónimo de Sousa.

À margem de uma reunião com a Associação Cultural Moinho da Juventude, na Amadora (distrito de Lisboa), o líder comunista foi questionado sobre as palavras do primeiro-ministro, António Costa, que, em entrevista à CNN Portugal, pediu o voto de "metade mais um" dos eleitores que forem às urnas em 30 de janeiro, sem recorrer ao termo "maioria absoluta".

"Pode-se dizer [que] é um desejo respeitável, será, mas continuo a considerar o importante era ter-se feito um caminho de aprofundamento dos passos que foram dados adiante neste período, nestes últimos anos", defendeu Jerónimo de Sousa, assinalando que o PCP preferia "o caminho das soluções".

O secretário-geral do PCP salientou que os comunistas defendem "a convergência de forças que estejam interessadas em resolver os problemas nacionais, defender a democracia, defender o nosso país".

"É possível ou não encontrar aqui convergências para bem do país, por bem do nosso povo? Nós pensamos que essa convergência é possível, mas tem a ver com os conteúdos, do que é que se quer dessa convergência", ressalvou, assinalando que o importante é "resolver os problemas" do país.

Por isso, rejeitou "um assinar de cruz", assinalando que é necessário ter em conta a "substância" e os "conteúdos" para um possível entendimento após as eleições legislativas de janeiro.