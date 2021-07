PCP e PS são quem mais aposta em células e secções nas empresas

Carla Soares Hoje às 13:20 Facebook

É sobretudo no PCP e no PS que a presença em empresas públicas e privadas se mantém como aposta.

No que toca a organismos de empresas, locais de trabalho ou setores, os comunistas somam, segundo o balanço do mês passado, 412 células que integram as respetivas organizações regionais. No PS, são secções setoriais, destacando-se, por exemplo, a Federação da Área Urbana de Lisboa (FAUL) com 26. Noutro extremo, os Trabalhadores Social-Democratas (TSD) consideram que essa tradição "caiu em desuso".

Nas páginas das maiores federações socialistas é visível a aposta em secções setorais nas empresas. A FAUL elenca 26, como Carris, metro, ferroviários, portuários, CTT, EDP, RTP, TAP e telecomunicações. Da banca estão BPI, Caixa Geral de Depósitos, Millennium, Montepio e Santander. No Porto, há 11 secções setoriais, mais abrangentes. Na lista estão EDP, CTT, Instituto do Emprego e Formação Profissional e o setor financeiro.