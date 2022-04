PCP garante que não há "sentimentos xenófobos" no apoio a imigrantes

O PCP garantiu, esta sexta-feira, que, no "trabalho com imigrantes que, há muito se desenvolve em Setúbal", não há "sentimentos xenófobos".

"O trabalho com imigrantes que há muito se desenvolve no município de Setúbal caracteriza-se por critérios de integração e amizade entre os povos", garantiu o PCP esta sexta-feira, num comentário enviado ao JN sobre as suspeitas levantadas em torno da Câmara de Setúbal e o acolhimento de refugiados ucranianos

Sem nunca se referir à conotação que está a ser feita com a posição do PCP sobre a invasão na Ucrânia, os comunistas vincam que nesse trabalho de integração "não prevalecem nem exclusões nem sentimentos xenófobos".

"Neste momento, em que se impõe um reforço do apoio aos refugiados, em particular aos ucranianos, esta conceção humanista é ainda mais importante", afirma ainda o partido.