PCP: "Mais importante do que as caras do governo são as decisões"

O PCP defende a aposta na construção do novo aeroporto em Alcochete e diz que "pode mudar-se o ministro e vir novas pessoas" mas "o que importa para o país" são as opções que vão ser tomadas.

"Mais importante do que as caras do governo são as decisões do governo", diz Paula Santos, líder parlamentar do PCP. "O aeroporto de Lisboa não tem capacidade de crescimento, está comprovado que o Montijo não é solução e o interesse nacional é construir novo aeroporto em Alcochete", defendeu, em declarações no Fórum da TSF.

Sobre o despacho do ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, divulgado na quarta-feira, Paula Santos diz que "não faz sentido investir no Montijo e não avançar já em Alcochete."

"Entre os interesses da ANA/Vinvi e os interesses do país, o governo sobrepõe os interesses da ANA/Vinci", critica. Para o PCP, "o Governo tem de assegurar o interesse nacional e o que nos dá uma perspetiva de futuro que é construir o novo aeroporto em Alcochete."

Questionada sobre se o ministro das Infraestruturas deve demitir-se, Paula Santos defende: "pode mudar-se o ministro e vir novas pessoas, mas quais são as opções que vão ser tomadas? Isto é o que importa para o país."

Polémica com decisão revogada um dia depois

O primeiro-ministro, António Costa, ordenou a revogação do despacho publicado, quarta-feira, que previa uma solução de dois aeroportos para substituir o Humberto Delgado, em Lisboa.

O comunicado, que desautoriza o ministro das Infraestruturas Pedro Nuno Santos, acrescenta que "compete ao primeiro-ministro garantir a unidade, credibilidade e colegialidade da ação governativa."

A decisão de avançar com obras em Lisboa, construir pista complementar no Montijo e avançar para futura infraestrutura em Alcochete vai "poupar centenas de milhões de euros por ano", justificou Pedro Nuno Santos, quarta-feira à noite, em declarações à RTP.