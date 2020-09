PCP perdeu 4320 militantes nos últimos quatro anos

JN/Agências Hoje às 08:08 Facebook

O PCP tem 49960 militantes, menos 4320 do que em 2016, segundo o projeto de resolução político que vai ser discutido no XXI congresso do partido, em novembro.

Na proposta de resolução, também conhecida por teses, hoje publicada pelo Avante, jornal oficial do PCP, o partido explica esta redução com o facto de "o número de recrutamentos não ter compensado o número de camaradas que deixaram de contar como membros" do partido, principalmente devido a falecimentos.

Nos últimos anos, de acordo com o texto, "foram recrutados 3245 militantes", a maioria (67%) tinha menos de 50 anos quando aderiu ao partido.

Na parte dedicada aos órgãos dirigentes, a proposta de resolução admite uma "ligeira redução" no número de membros do comité central, fixando-se, igualmente, uma meta de "natural renovação".

O comité central deve, segundo as teses, "manter uma ampla maioria de operários e empregados, com uma forte componente operária", a exemplo do que acontece há décadas no partido que cumpre 100 anos em 2021.

Segundo o documento divulgado esta quinta-feira, entre os 49960 membros do partido, a "larga maioria" é de operários e empregados (70,1%), com "uma componente operária de 36,9%".

O PCP informa ter 2417 organismos, dos quais 310 são de empresa e local de trabalho e 567 são organismos de residência.

O XXI congresso do PCP realiza-se em 27, 28 e 29 de novembro de 2020 no Pavilhão Paz e Amizade, em Loures, distrito de Lisboa, sob o lema "Organizar, Lutar, Avançar - Democracia e Socialismo".