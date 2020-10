PCP quer combater a pandemia mas recuperar atrasos nos cuidados de saúde 

Alfredo Teixeira Hoje às 13:15 Facebook

Ação de protesto do PCP vai decorrer nas próximas semanas junto a centros de saúde de todo o país.

O PCP iniciou esta segunda-feira uma ação nacional sob o lema "Combater a epidemia, recuperar atrasos, garantir o acesso aos cuidados de saúde". O objetivo da campanha de protesto a decorrer durante as duas próximas semanas em todos os distritos é alertar para a remarcação das consultas em atraso nos centros de saúde e a falta de encaminhamento dos utentes para as consultas de especialidade.

"No contexto da atual realidade de pandemia, o setor da saúde é motivo de grande preocupação para os portugueses, nomeadamente a situação de imobilidade que se vive nos Cuidados de Saúde Primários, bem como pelas suas consequências no plano dos cuidados hospitalares", considera Diana Ferreira, deputada do PCP, para quem "o não funcionamento regular destes cuidados faz com que milhares de doentes de várias patologias, não tenham o acompanhamento especializado hospitalar".

O pontapé de saída da ação foi dado esta manhã no Porto, na Unidade de Saúde Familiar de Covelo. "É evidente a falta de profissionais, nomeadamente médicos, enfermeiros de família e assistentes operacionais e técnicos", refere a deputada do PCP que defende o alargamento do horário de funcionamento dos centros de saúde "para acelerar a marcação de consultas em atraso" e o "reforço do SNS com mais meios humanos e financeiros". A deputada comunista afirma que "o combate ao surto é importante mas o SNS precisa de mais médicos, mais enfermeiros, mais assistentes técnicos (secretários clínicos) e mais auxiliares".

Esta ação de protesto iniciada hoje prossegue nas próximas duas semanas nos concelhos não só do Porto mas de todos os distritos.