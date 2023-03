PCP quer reduzir para metade as taxas do fundo de garantia automóvel

Inês Malhado Hoje às 07:01 Facebook

O PCP vai apresentar, esta quinta-feira no Parlamento um projeto de lei que visa reduzir as contribuições obrigatórias dos condutores para o Fundo de Garantia Automóvel (FGA) já a partir de 2024. Face aos mais de 600 milhões de euros extraordinários das seguradoras, conseguidos pelas taxas que financiam o fundo, o partido pretende ainda que parte desse valor seja devolvido aos clientes de forma parcial e ao longo do tempo.

"A proposta é que as taxas paga por todos os portugueses com automóveis sejam reduzidas em 50%, ou seja, metade", explicou, ao JN, o deputado Duarte Alves, salvaguardando que este corte "não coloca em causa a viabilidade financeira do fundo, bem como o cumprimento das suas obrigações", neste caso, indemnizar as vítimas de acidentes causados por desconhecidos ou pessoas sem seguro.

Depois de ter insistido nesta redução nos últimos Orçamentos do Estado e de ter seguido o mês passado com dois requerimentos - um à Assembleia da República e outro ao Ministério das Finanças -, o PCP decidiu avançar com uma proposta de alteração à lei que define as percentagens que financiam o fundo. Atualmente "correspondem a 2,5% do valor dos prémios de seguro obrigatório de responsabilidade civil automóvel, acrescido de 0,21% sobre todos os prémios de seguro automóvel", pode ler-se no documento. Com a redução para metade, o partido fixa uma taxa de 1,25% e 0,10% ao ano, respetivamente. "Esta redução terá impacto direto na vida de uma grande parte das famílias e das micro, pequenas e médias empresas", salientou o deputado comunista.

Ainda assim, o PCP não deixa de fora a possibilidade na lei de o Governo "alterar futuramente a taxa, caso se verifique essa necessidade para garantir a sustentabilidade do fundo".

Referindo os valores que consta no relatório de atividades e contas anuais de 2020 do FGA, o partido aponta que o fundo detinha nesse ano um total de 636 milhões de euros em balanço, dos quais 98 milhões em responsabilidades e 538 milhões em ativos financeiros. Um valor que indica ter ainda aumentado em 2021, com despesas de 9,89 milhões de euros e receitas de 28,45 milhões de euros, dos quais 26,3 correspondem às contribuições pagas pelos clientes dos seguros obrigatórios. Face ao défice de um fundo que "deve gastar mais do que receber", conseguido pelos próprias pessoas com automóveis, o deputado do PCP defendeu que a devolução de parte do valor é da "mais elementar justiça", admitindo que "até pode ser temporária". "Os clientes devem ser compensados, particularmente neste momento, também como forma de aliviar o aumento do custo de vida".

Duarte Alves insistiu que "há de facto um desfasamento entre os gastos e as receitas do setor segurador", salvaguardado que com esta proposta o partido não coloca em causa a existência do fundo que "tem um papel fundamental, deve existir e ser financeiramente viável".

Caso as contribuições sejam de facto reduzidas em 50%, o partido propõe que seja a própria ASF fiscalize junto das seguradoras "para que a diminuição possa ter resultados", garantindo que "as seguradoras baixem os preços os seguros para os clientes", explicou Duarte Alves. Desta forma, o partido defende que se estabeleça a "violação desta disposição como uma contraordenação muito grave".

O deputado do PCP relembrou que o partido tem tido uma intervenção na matéria nos últimos três anos, sendo que em 2021 questionou, no Parlamento, a presidente da ASF sobre os lucros do setor segurador. Na altura, Margarida Corrêa de Aguiar garantiu estar a ser constituído um grupo de trabalho para analisar a questão. Admitindo ainda que o fundo tem um "excesso de financiamento" e que iria entregar ao Governo um relatório sobre a sua sustentabilidade.

Já este ano, a 15 de fevereiro, numa audição com a ASF, o deputado questionou os avanços do grupo de trabalho, ao que a presidente do regulador avançou que o estudo foi entregue ao Governo ainda em 2021, sendo que "agora tem de ser o decisor político a determinar o que é que entende fazer". "Por parte da ASF não haveria problema em devolver parte do valor, desde que não seja colocada em causa a viabilidade financeira do fundo. Se o Governo assim o decidir, fazem-no", resumiu Duarte Alves. Dois dias após a audição com a ASF, o PCP avançou com dois requerimentos, um à Assembleia da República e outro ao Ministério das Finanças, a solicitar o relatório, mas ainda não tiveram resposta, apesar de já ter sido ultrapassado o prazo máximo de 30 dias, denunciou o deputado.