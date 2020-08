PCP reage a tweet de Rio sobre Avante: "Ridículo não tem limites"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:03 Facebook

O PCP reagiu, este domingo, às mais recentes críticas do líder do PSD à Festa do Avante. Rui Rio tinha lembrado que, na Alemanha, houve concertos em recintos (fechados) com um limite de 2.000 espetadores; os comunistas responderam que o espaço da festa do partido é "cerca de oito vezes maior e ao ar livre" e remataram: "O ridículo não tem limites".

"Rui Rio, para atacar o PCP e a sua luta em defesa dos direitos dos trabalhadores e do povo, recorre agora à comparação de um Estádio em Leipzig na Alemanha com o espaço da @festaavante que é cerca de oito vezes maior e ao ar livre. O ridículo não tem limites", escreveu o PCP na sua conta oficial no Twitter.

Na noite de sábado, o líder do PSD, que tem sido muito crítico da realização da Festa do Avante, que decorre entre os dias 4 e 6 de setembro, no Seixal, tinha voltado a comentar o tema, também no Twitter.

Rio partilhou uma notícia que dava conta de uma experiência da Universidade de Halle, na Alemanha, que organizou vários concertos em parceria com um conhecido músico "pop" do país, com capacidade máxima para duas mil pessoas. O objetivo da iniciativa foi testar qual a forma mais segura de retomar este tipo de eventos.

"Nós cá em Portugal estamos muito à frente. Vamos testar com 33.000 na Quinta da Atalaia. O PIB deles [Alemanha] é 16 vezes maior do que o nosso e nós testamos com 16 vezes mais público. Nalguma coisa temos de ser maiores", escreveu, irónico, Rio.

Rio escolhe Avante como um dos alvos principais

Esta não foi a primeira vez que Rui Rio criticou a realização da Festa do Avante. No passado dia 12, o líder do PSD escreveu, no Twitter, que uma eventual redução da capacidade máxima do recinto em 50%, para 50 mil pessoas passaria, ainda assim, "a corresponder ao Estádio do Porto ou do Sporting completamente cheios", numa alusão indireta ao facto de ainda não ter sido autorizado o regresso do público aos estádios de futebol.

O gabinete de imprensa do PCP respondeu, na altura, que "há afirmações tão ridículas que só podem assentar numa aversão sem limites ao PCP e à sua luta pelos direitos dos trabalhadores e do povo". A nota motivou nova investida de Rio, que criticou o "tique soviético" do "quero, posso e mando".

O limite máximo diário da Festa do Avante serão cerca de 33 mil pessoas, um terço da capacidade do recinto, sendo que Jerónimo de Sousa já garantiu que irão ser cumpridas todas as medidas de segurança a determinar pela Direção-Geral de Saúde.

"Saberemos preparar e realizar a festa com as medidas de proteção necessárias", disse o secretário-geral do PCP, na sexta-feira, num encontro com militantes, insistindo: "E que se diga, não queremos nem precisamos de favores, não admitimos é a discriminação em relação a outras iniciativas".