PCP teme recuo nas medidas e insiste no aumento dos salários

O Partido Comunista Português alertou, esta segunda-feira, que há muitos portugueses em risco de perder qualidade de vida por causa do aumento generalizado dos preços. À saída da audiência com o presidente da República, Jerónimo de Sousa garantiu que vai continuar a insistir nas medidas que já estavam "mais ou menos" previstas para o anterior Orçamento do Estado.

"Estamos perante uma maioria absoluta, mas isso não nos leva ao desalento", disse Jerónimo de Sousa, após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, em Belém, Lisboa.

O secretário-geral do PCP advertiu para o nível de vida dos portugueses, que está sob ameaça devido à inflação, e garantiu que vai insistir nas propostas de aumento dos salários, pensões, creches gratuitas e outras medidas que já estavam "mais ou menos consensualizadas" no anterior Orçamento do Estado (OE).