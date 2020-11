PCP vai abster-se e viabiliza Orçamento do Estado

Carla Soares Hoje às 20:37, atualizado às 20:47 Facebook

João Oliveira, líder parlamentar do PCP, anunciou que o partido vai abster-se esta quinta-feira na votação final do Orçamento do Estado, viabilizando assim o documento quando o Bloco já fez saber que mantém o voto contra.

João Oliveira destacou, em conferência de imprensa, que "faltou vontade política do PS para acolher as propostas do PCP em toda a sua extensão".

"A inscrição no Orçamento do conjunto de propostas do PCP que foram aprovadas não substitui as muitas outras que, apesar de terem sido rejeitadas, a realidade continua a confirmar como necessárias sem que o Orçamento as acolha", justificou João Oliveira para explicar a abstenção.

Já o PAN remeteu para amanhã de manhã o anúncio do sentido de voto, antes de começar a votação final no Parlamento, prevendo-se que mantenha, tal como o PEV, a sua abstenção após ter garantido a aprovação de um conjunto de medidas. Recorde-se que também as duas deputadas não inscritas ajudaram o PS a passar o documento para a especialidade.