PCP critica "graus de exigência maiores" da DGS com a Festa do Avante

O PCP vai divulgar o seu plano de contingência para a Festa do Avante. Parecer da DGS "contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente" a outros eventos.

"Não podemos deixar de assinalar que o parecer da DGS contém em vários domínios graus de exigência maiores relativamente à Festa do que tem estabelecido para outras iniciativas, particularmente na capacidade e lotação de recintos e espaços fixados", lê-se no comunicado divulgado esta segunda-feira pelo PCP, no qual os comunistas denunciam "uma gigantesca operação reaccionária" que "visa atacar o PCP".

"Sem prejuízo do registo de recomendações que se acolherão, em função da avaliação concreta do Plano de Contingência apresentado pelo PCP (que ainda hoje será divulgado), este preenche e respeita o conjunto de normas em vigor. Num quadro em que a garantia de proteção sanitária deve respeitar simultaneamente os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagradas", acrescentam os comunistas.