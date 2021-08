Pedem ajuda para estudar excesso de algas nas praias

Zulay Costa Hoje às 21:04 Facebook

A elevada acumulação de algas nas praias portuguesas levou investigadores do Centro de Ciências do Mar (CCMAR) da Universidade do Algarve a lançar uma plataforma e um apelo para que a população possa ajudar a construir uma base de dados que permita monitorizar o que está a acontecer na costa. Os especialistas acreditam que efluentes e fertilizantes geram excesso de nutrientes para as algas proliferarem, causando incómodos.

A acumulação excessiva "em princípio não acarreta problemas de saúde graves", mas "provoca incómodo para quem quer tomar banho e, depois, quando se degradam, libertam mau cheiro no areal", explica Rui Santos, investigador do CCMAR. É possível que provoquem, ainda, impacto em atividades económicas como a pesca, acrescenta.

Uma das maiores preocupações dos investigadores é a acumulação excessiva de algas invasoras - que podem ser introduzidas através de transporte marítimo por barcos ou pela introdução de ostras para aquacultura - uma vez que estas, para além dos outros problemas, também "podem ter um impacto muito negativo nas espécies nativas", acrescenta.

No Algarve, as praias apresentam nesta altura excesso de duas espécies invasoras, uma asiática (algas acastanhadas) e outra australiana (avermelhadas). Também já têm sido detetadas elevadas quantidades de algas no "norte do país, com impacto grande", refere Rui Santos.

Através do projeto "Algas na Praia", os investigadores exortam a população a colaborar, inserindo fotografias e outras informações numa plataforma que desenvolveram informações úteis sobre o que encontram nas praias, criando uma "rede de monitorização e uma base de dados" que ajudará a perceber a origem, frequência e impactos da acumulação excessiva.

Efluentes dão nutrientes

Rui Santos acredita que o aumento de nutrientes provenientes da "descarga de efluentes urbanos ou da fertilização na agricultura" esteja a contribuir para o crescimento das algas de forma excessiva. Mas a recolha de informação pela plataforma poderá contribuir para confirmar isso e ajudar a identificar outros fatores.

Perante os relatos de situações que chegarem à plataforma, os investigadores irão solicitar às autoridades a remoção das algas em excesso. Na medida do possível, serão encaminhadas para que possam ser analisadas, uma vez que muitas espécies têm benefícios para a saúde, podendo ser aproveitadas para a indústria de nutrição, medicina e cosmética.

Através do projeto NUTRISAFE, por exemplo, os investigadores da Universidade do Algarve procuram desenvolver suplementos a partir de algas invasoras que se acumulam nas praias.

Como participar?

A universidade criou uma plataforma https://www.ualg.pt/algas-na-praia, através da qual é explicado o projeto e como se pode participar.

O que é preciso fazer?

Entre as informações enviadas devem estar a localização e dois tipos de imagens: uma fotografia mais geral, para se perceber a quantidade e dispersão, e outra de pormenor, para os investigadores identificarem a espécie.

Quem pode contribuir?

Qualquer pessoa pode contribuir. São sobretudo importantes pessoas que trabalham nas praias, como nadadores-salvadores e concessionários, que passam maiores períodos nas zonas e percebem a evolução dos fenómenos.