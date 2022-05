Pedem estratégia e apoios para melhorar qualidade do ar em espaços fechados

Investigadores alertam para elevada concentração de CO2 em alguns espaços fechados e reclamam medidas.

Criar uma estratégia nacional para garantir uma boa qualidade do ar em espaços públicos fechados, com medidas para melhorar a ventilação, auditorias e incentivos à compra de sensores de medição e purificadores do ar. Esta é a proposta de um grupo de investigadores das universidades do Porto, Coimbra e Lisboa que, no final do ano passado, decidiu debruçar-se sobre a qualidade do ar no interior dos edifícios. Das medições realizadas pelos investigadores ao longo dos anos, em restaurantes, congressos, autocarros ou avião, a conclusão foi sempre a mesma: as concentrações de dióxido de carbono (CO2) eram superiores às desejáveis, devido à falta de ventilação.

"Sistematicamente, os valores estão acima de mil partes por milhão. Normalmente, abaixo de 800 é considerado seguro", explicou João Carlos Winck, professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, revelando que a legislação pré-pandémica considera aceitável mil partes por milhão em termos de concentração de CO2.