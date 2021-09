Pedido de voto antecipado devido à covid só até domingo

JN Hoje às 08:52 Facebook

Voto antecipado só será permitido em situações motivas pela pandemia.

Decorre até amanhã o prazo para requerer o voto antecipado, medida destinada a pessoas que estejam em confinamento obrigatório devido à covid-19, ou em estruturas residenciais das quais não devam ausentar-se, também devido à pandemia. O pedido pode ser feito através do endereço eletrónico www.votoantecipado.mai.gov.pt.

Segundo a Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, "não está legalmente prevista a possibilidade de voto antecipado em mobilidade", ou seja, numa mesa de voto escolhida pelo eleitor.

Assim, a modalidade destina-se aos eleitores que estejam em confinamento obrigatório por causa da covid-19, "no respetivo domicílio ou noutro local definido ou autorizado pelas autoridades de saúde que não em estabelecimento hospitalar, desde que se encontrem recenseados no concelho da morada do local de confinamento e a medida tenha sido decretada até ao 8.º dia anterior ao do sufrágio (18 de setembro, inclusive) e por um período que inviabilize a deslocação à assembleia de voto", segundo a mesma fonte.

Aplica-se ainda aos eleitores internados em lares e "instituições similares, que não em estabelecimento hospitalar, e que não se devam ausentar das mesmas em virtude da pandemia da doença covid-19, desde que se encontrem recenseados no concelho da morada da instituição", acrescenta.

O voto antecipado será nos dias 21 e 22.