Pedidos de ajuda aos alcoólicos anónimos aumentaram em maio

A procura por informação no site dos Alcoólicos Anónimos (AA) bateu um recorde em maio: mais de 9200 visitas. A média, em 2018 e 2019, era de 5000 visitas mensais.

A subida também se sentiu no número de chamadas para a linha de apoio 217162969. Mas o secretário-geral dos AA, António, ainda não atribui uma causa-efeito entre a procura de ajuda e o confinamento.

Mesmo com a suspensão das reuniões presenciais, os AA receberam vários novos membros. Segundo António, inicialmente estavam previstas quatro reuniões online semanais e, "no espaço de duas semanas, o número subiu para 60 semanais". "Os novos membros não só chegaram, como se mantiveram e conseguiram manter-se sem beber. As reuniões online possibilitaram a um conjunto de pessoas, que está no interior do país, o acesso às reuniões".