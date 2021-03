Pedidos de carta de condução online mais do que duplicam

Enzo Santos Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

No ano passado, a procura do IMTonline, o portal digital do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, mais do que duplicou face ao ano anterior. A renovação das cartas de condução foi o principal pedido.

"Entre o início de 2017 e início de março de 2021 foram registados no portal mais de meio milhão de pedidos (512 997) relativos a cartas de condução (revalidação, substituição e duplicado) e a cartões tacógrafos.", pode ler-se num comunicado enviado à Imprensa. O serviço mais solicitado é o pedido de emissão de cartas de condução, tendo sido registados 492 987 pedidos até hoje.

No ano passado em que o país viveu grande parte em confinamento registou-se um recorde de pedidos online de emissão de cartas de condução, ano em que o portal online do IMT foi muito mais solicitado. No primeiro ano afetado pela pandemia foram contabilizados 201 391 pedidos, um crescimento de 106% face ao ano anterior, mais que duplicando o número de pedidos.

Em 2017, o serviço online do IMT registou cerca de 46 mil pedidos, aumentando 61% no ano seguinte para 74 472 pedidos. Em 2019 o serviço registou 97 787 pedidos, crescendo 31% face ao ano anterior.

Preocupação com o ambiente

"O portal IMTonline permitiu poupar cerca de 137 árvores e 1547 toneladas de CO2, desde a data do seu lançamento no início de 2017 e o início do mês de março deste ano", pode ler-se no comunicado. Devido ao aumento do uso dos serviços online foi possível poupar o equivalente a cerca de 1 milhão de folhas de papel.

Com a diminuição das deslocações aos balcões para aceder aos serviços do IMT, foi possível evitar a emissão de "cerca de 1547 toneladas CO2", evitando-se assim percorrer aproximadamente "7.694.955 Km o que corresponde a mais de 192 voltas à terra".

PUB

No portal online do IMT é possível aceder a diversos serviços como revalidação, substituição e pedido de 2ª via da carta de condução, emissão e renovação de cartão tacográfico de condutor, emissão de certificado de motorista de táxi CMT e a emissão de certificado de motorista TVDE, pedido de 2.ª Via do Certificado de Matrícula/Documento Único Automóvel, pedidos de certidões referentes a veículos e pedidos de alterações de características técnicas.

Em 2021, até março, já foram registados cerca de 73 mil pedidos online.