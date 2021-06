Pedidos de certificados digitais vão ser possíveis ainda hoje

Erika Nunes Hoje às 18:12 Facebook

Serviços Partilhados do Ministério da Saúde asseguram que o sistema que irá permitir requerer o documento ficará ativo nas próximas horas.

O pedido do certificado digital covid-19 em Portugal será possível ainda esta quinta-feira, assegurou, ao JN, fonte dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), sem adiantar o motivo pelo qual a referida funcionalidade ainda não está ativa no portal SNS24.

António Costa anunciou, na quarta-feira, na conferência de imprensa conjunta com a presidente da Comissão Europeia, que os portugueses poderiam pedir o seu certificado digital europeu a partir desta quinta-feira.

Apesar de o dia estar praticamente esgotado, os SPMS garantem que "a funcionalidade vai ficar ativa ainda hoje, de certeza absoluta".

A emissão dos certificados será "automática, para os vacinados", portanto já estará disponível no sistema. No que respeita aos recuperados ou com testagem negativa, os cidadãos terão de requerer a emissão do certificado, uma vez que o sistema "liga ao Trace Covid-19 [ferramenta utilizada pelos médicos para notificar e gerir casos] para a informação dos recuperados e liga ao SinaveLab [ferramenta usada pelos laboratórios para notificar casos] para os resultados dos testes". Quanto aos resultados dos testes rápidos, "está previsto que venham a integrar o certificado, mas numa fase posterior", explicou a mesma fonte dos SPMS.

O certificado digital covid-19 entra em vigor na União Europeia e em mais quatro países aderentes (Liechtenstein, Noruega, Suíça e Islândia) e a 1 de julho com o objetivo de facilitar a livre circulação dos cidadãos durante a pandemia.

Ursula von der Leyen foi, na quarta-feira, a primeira europeia a entrar em Portugal com a leitura do certificado digital, que já está a ser emitido por dezasseis países.