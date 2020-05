Pedidos de lay-off de abril pagos até 15 de maio

JN Hoje às 11:29 Facebook

O primeiro-ministro disse, esta terça-feira, que já foram aprovadas garantias às empresas no valor de cinco mil milhões de euros e garantiu que os pedidos de lay-off de abril serão pagos até 15 de maio.

Falando esta manhã ao país, no Palácio da Ajuda, António Costa disse que as medidas adotadas pelo Governo "estão a ter efeitos no tecido económico" e lembrou que "até hoje, já foram aprovadas garantias num valor superior a cinco mil milhões de euros", começando-se a "aproximar do limite máximo".

Em relação aos pedidos de lay-off, o chefe de Governo disse que o Executivo pagou, até ao final de abril, "não só todos os pedidos entrados até à primeira semana de abril, como todos os que entraram válidos até ao dia 10" do mesmo mês, garantindo que, até 15 de maio, serão pagos "todos os pedidos válidos entrados até ao final de abril".