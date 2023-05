Pedidos para desagregar freguesias passados a pente fino

Os pedidos de reversão da chamada "lei Relvas", que envolvem cerca de duas centenas de freguesias, estão a ser passados a pente fino pelo grupo de trabalho parlamentar, apoiado por técnicos das áreas jurídica e financeira, seguindo a regra de que apenas são aceites projetos com deliberação autárquica até 21 de dezembro de 2022. Mas este prazo continua sem consenso e deverá criar discórdia na audição desta quarta-feira do presidente da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), Jorge Veloso, na comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, que foi requerida pelo Chega.

Após o grupo de trabalho ter solicitado apoio ao presidente da Assembleia da República, falta ainda disponibilizar alguém na área do planeamento e ordenamento territoriais, o que ficará para a última etapa do trabalho de análise dos processos, que continuam a chegar ao Parlamento. Os dois técnicos, jurídico e financeiro, estão a verificar se cumprem a legislação, desde logo o prazo e os critérios legais, e se existem falhas nos processos, elaborando grelhas que servirão de base para o relatório a apresentar aos deputados.

Que prazo prevalece?