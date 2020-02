Pedro Duarte exorta Rio a pronunciar-se sobre as Presidenciais

Ana Peixoto Fernandes Hoje às 17:52 Facebook

O antigo líder da JSD, Pedro Duarte exortou este sábado Rui Rio a pronunciar-se, no congresso do PSD que decorre em Viana do Castelo, sobre as próximas eleições Presidenciais.

À chegada ao congresso, Pedro Duarte considerou que "o partido está todo mobilizado em torno da liderança", e que "a contenda eleitoral está ultrapassada".

"Acho que mais do que discutir nesta fase questões internas do partido é importante o partido abrir-se, virar-se para fora e para os desafios que a sociedade portuguesa tem pela frente. E alguns deles são desafios até políticos", disse, indicando como "exemplo muito concreto" a questão das Presidenciais.

"Atrevo-me a deixar uma sugestão ao presidente do PSD para o seu discurso de amanhã. Vamos ter eleições presidenciais dentro de não muito tempo, não haverá nenhum congresso do partido até às próximas eleições presidenciais. Tivemos este fim de semana, um candidato que se assumiu na área da Direita. E era muito importante que não houvesse ambiguidades e, portanto, que no domingo o presidente do partido referenciasse, sinalizasse, aquilo que é a posição de princípio do PSD".

Reconhecido apoiante de Luís Montenegro, Pedro Duarte afirmou que não esteve presente hoje no almoço de apoio ao à sua candidatura, que reuniu cerca de 300 pessoas numa quinta em Viana do Castelo.