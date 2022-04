Pedro Nuno: reformas na ferrovia e habitação vão "transformar" vida do país

O ministro das Infraestruturas afirmou que estão em curso reformas "profundas, duradouras e estáveis" na ferrovia e na habitação. No Parlamento, Pedro Nuno Santos disse ter uma visão reformista oposta à da Direita, que acusou de esperar "milagres" apostando na desregulação. "Sã​​​​o as boas soluções coletivas que aumentam a liberdade individual", contrapôs, embora admitindo que será preciso tempo e investimento para as levar a cabo.

"Para o PS, ao contrário da Direita, fazer reformas não é privatizar, liberalizar, desregular e esperar que os milagres aconteçam", afirmou o ministro, no debate do Orçamento do Estado. "Para nós, reformas são aquelas que convocam os setores público, privado, social e académico e criam as condições para que estes, em cooperação, melhorem a riqueza ou transformem a vida em comunidade", referiu.

Pedro Nuno Santos considerou que "foi a ausência de boas políticas coletivas que empurrou as pessoas para soluções individuais como a dependência excessiva do automóvel e do crédito à habitação". Para o ministro, os investimentos em habitação e na mobilidade públicas "traz justiça à partilha do espaço urbano e democratiza a experiência de liberdade".

O ministro disse ter três grandes prioridades para a ferrovia: a eletrificação de toda a rede "até ao final da década", o reforço da capacidade nas Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto e a construção de uma linha de alta velocidade entre e a capital e a Invicta.

Sobre esta última, referiu que permitirá "reduzir muito os tempos de viagem" entre as maiores cidades do país e entre estas e o Interior, além de contribuir para "mudar radicalmente como se vive, trabalha e viaja em Portugal". "Se isto não é uma reforma profunda e estrutural, não sei o que será", atirou, visando a Direita.

Já sobre a habitação, lamentou que, "durante décadas", o país tenha acreditado que "o mercado resolveria o problema". A "ausência crónica" de investimento público no setor fez com que, atualmente, apenas 2% das habitações do país pertençam ao parque público.

Em consequência, há hoje uma "carência gravíssima de habitação a preços que as famílias consigam suportar", reconheceu. Mas disse acreditar nos efeitos das mudanças que estão a ser implementadas e repetiu, em tom de desafio: "Se isto não é uma reforma profunda e estrutural, não sei o que será".

Ainda assim, Pedro Nuno Santos avisou que resolver os problemas da ferrovia e da habitação "vai demorar anos e muito investimento público", uma vez que "não há balas de prata" com receitas mágicas. O governante falou, por isso, da importância do "tempo longo" para corrigir problemas e implementar este tipo de reformas.