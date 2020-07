Pedro Nuno Santos admite votar em candidato do BE ou PCP

JN Hoje às 00:00 Facebook

O ministro Pedro Nuno Santos admitiu que poderá votar num candidato do BE ou do PCP nas próximas eleições presidenciais, em janeiro de 2021.

No programa "Grande Entrevista" da RTP, transmitido esta noite, o governante foi confrontado com a possibilidade de não haver nenhum candidato da área socialista e foi "claríssimo" na resposta: "nunca votaria num candidato da Direita".

O ministro das Infraestruturas garantiu, depois, que "não há nenhum problema com Marcelo Rebelo de Sousa", mas reforçou que é "socialista". Um socialista incapaz de convívios à Direita.

"Está em causa uma visão da sociedade. Não conseguiria estar numa campanha com os partidos de Direita. É a minha visão da Democracia", conclui Pedro Nuno Santos, já no final de uma entrevista muito centrada na intervenção do Estado na TAP, que defendeu ser essencial.