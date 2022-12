Pedro Nuno Santos caiu mas tem quem o ampare

Ministro demissionário responsável por um dos dossiês mais críticos da legislatura sai do Governo por "responsabilidade política". Camaradas do partido elogiam-lhe o legado e o caráter.

No momento em que Pedro Nuno Santos se demite do Governo, elevando para dez o número de baixas no Executivo desde o início da nova legislatura, vários companheiros de partido vêm lembrar o legado do socialista e destacar-lhe as virtudes. Figura de relevo no PS e há muito apontado como possível sucessor à liderança e candidato a primeiro-ministro no futuro (inclusivamente por António Costa), o ministro da Habitação e das Infraestruturas demissionário, até agora responsável pelo complexo e pouco consensual dossiê da TAP, sai do Governo pelo próprio pé ao fim de algumas polémicas, mas leva consigo apoios de peso.

A começar por Ana Gomes. A antiga diplomata e candidata à presidência da República em 2020 (sem o apoio formal do Partido Socialista) reagiu à demissão de Pedro Nuno Santos, elogiando-o tanto pela decisão de se demitir como pela obra que deixou, não escondendo os desejos para o futuro do punho e da rosa, que espera passar pelo agora ex-governante de 45 anos - tanto elogiado como criticado pela rebeldia e coragem política que lhe são apontadas dentro do partido e do Governo, e que lhe deram a fama de "enfant terrible".