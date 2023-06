Pedro Nuno Santos: "Processo de indemnização a Alexandra Reis objetivamente correu mal"

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 14:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O ex-ministro das Infraestruturas afirmou, na comissão de inquérito (CPI) da TAP, que o processo de indemnização à ex-administradora Alexandra Reis "correu mal". Pedro Nuno Santos admitiu que os 500 mil euros são "um valor alto", garantiu que não se lembrava de os ter autorizado e assegurou que o Governo não interferia na empresa. Tal como o seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, também responsabilizou os advogados da TAP sobre eventuais falhas jurídicas no processo da indemnização.

"A indemnização à engenheira Alexandra Reis é menos de 1% do trabalho que tivemos na TAP e menos de 0,1% do trabalho que tivemos do ministério", referiu o antigo governante aos deputados. "Mas foi um processo que, objetivamente, correu mal, e foi ele que ditou a minha saída do Governo", recordou.

Embora tenha considerado o valor da indemnização "alto", Pedro Nuno Santos deu o seu aval ao pagamento. Na CPI, argumentou que a ex-CEO da companhia tinha o direito de não querer Alexandra Reis na equipa, uma vez que qualquer comissão executiva deve ser "coesa", "coerente" e da confiança de quem a lidera.

PUB

"O valor [da indemnização] é alto em qualquer país do mundo, e em Portugal ainda mais", reforçou o ex-ministro. De modo a tentar explicar a quantia, também sublinhou que a TAP é uma empresa "atípica", uma vez que há trabalhadores "que ganham muito" - alguns, lembrou, auferem "mais do que os vogais do Conselho de Administração". Assim, frisou que a indemnização está em sintonia com os salários praticados na transportadora.

"Ok" à indemnização: "Não vou passar a mentir só porque a mentira parece mais credível"

Pedro Nuno afirmou que no final de 2022, quando se demitiu, não fez qualquer referência ao facto de ter autorizado o pagamento a Alexandra Reis porque, nessa altura, não se recordava que o tinha feito. Antecipando críticas, atirou: "Há verdades que são mais inverosímeis do que a mentira, mas eu não vou passar a mentir só porque a mentira parece mais credível do que a verdade".

O antigo membro do Governo recordou que entre o momento em que deu o "ok" ao pagamento e o rebentar do caso passaram largos meses. "Eu não tinha memória, quase um ano depois, daquela mensagem e da minha participação sobre o montante e a autorização", justificou.

O comunicado de demissão, escrito e divulgado no final de dezembro, foi elaborado "com a informação e a memória que nós tínhamos", garantiu Pedro Nuno, assegurando que, após ter dado o aval ao pagamento, não mais acompanhou aquele processo. "Hoje, olhamos para todos estes temas com uma clareza e uma limpidez que não tínhamos na altura", vincou.

No mês entre a demissão e o comunicado a revelar que, afinal, tinha autorizado o pagamento, Pedro Nuno disse ter tentado tirar a limpo se o assunto sempre lhe tinha passado entre as mãos. Ao descobrir, na plataforma iMessage, a mensagem em que deu o "ok", ligou ao seu agora ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, e disse-lhe: "Tens de rever o teu testemunho à Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e eu vou tornar pública a mensagem".

O antigo governante descreveu o seu comunicado de janeiro, no qual reconheceu que tinha dado luz verde à indemnização, como "um segundo comunicado de demissão". "Foi assim que foi sentido", referiu. Dirigindo-se aos deputados, rematou: "Os senhores têm de acreditar? Não não têm. Eu não tenho é de dizer nada de diferente o que aquilo que realmente aconteceu".

Em sintonia com Hugo Mendes: também não sabia do "enquadramento jurídico"

No que respeita à legalidade do processo da indemnização, Pedro Nuno foi taxativo: "Essa não foi uma questão que alguma vez me tenha sido colocada. Não me foi sequer apresentado nenhum enquadramento jurídico, nenhuma alternativa jurídica. Fui confrontado com um valor relativamente ao qual dei a minha opinião pessoal", garantiu.

Tal como o seu ex-secretário de Estado, Hugo Mendes, fizera na véspera, na CPI, também Pedro Nuno procurou demonstrar que a vertente jurídica do processo estava a cargo da TAP. A este respeito, lembrou que, tal como os Governos, os gestores de empresas têm, igualmente, "responsabilidades".

"Eu, quando reúno com o presidente das Infraestruturas de Portugal para discutir uma estrada, não estou permanentemente a perguntar-lhe se ele está a cumprir a lei", exemplificou o socialista. O cumprimento da lei é, portanto, um "pressuposto" do qual se parte sempre, frisou, ilibando assim o seu ex-secretário de Estado por não ter feito questões sobre esse assunto aos responsáveis da TAP.

Em suma, Pedro Nuno afiançou: "Nem é verdade que eu alguma vez tivesse dito que não sabia de nada, nem é verdade que eu, afinal, soubesse de tudo". Recorde-se que o ex-ministro se demitiu em dezembro, tendo admitido por escrito, cerca de um mês depois, que tinha dado autorização ao pagamento feito a Alexandra Reis.

O pedido de esclarecimento feito em conjunto pelo seu ministério e pelo ministério das Finanças à TAP não foi "um número político", assegurou. Tratou-se, sim, de um passo "essencial para iniciar o processo de fiscalização por parte da IGF".