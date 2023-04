Pedro Rodrigues avança com proposta de revisão dos estatutos do PSD

Hermana Cruz Hoje às 19:27 Facebook

Tornar o partido "atrativo, moderno e aberto ao talento" é o objetivo da proposta que pretende ser uma alternativa à apresentada pela liderança de Luís Montenegro.

O ex-deputado Pedro Rodrigues vai apresentar uma proposta de revisão estatutária alternativa à do líder do PSD, Luís Montenegro, no congresso de 25 de novembro..

"A capacidade de construirmos uma alternativa política depende da capacidade que demonstramos em atrair talento e da nossa capacidade de mostrarmos abertura aos setores mais dinâmicos da sociedade", justifica Pedro Rodrigues que, chegou a admitir concorrer à liderança nas diretas, do ano passado, disputadas por Luís Montenegro e Jorge Moreira da Silva.

A proposta de Pedro Rodrigues visa sobretudo tornar o PSD num "partido atrativo, moderno e aberto ao talento". O ex-deputado está convicto de que o PSD só se afirmará como alternativa se "se mostrar capaz de se transformar a si próprio". Por isso, lançou um "desafio" aos militantes para se associarem à sua proposta e discutirem "os temas fundamentais para a modernização do PSD".