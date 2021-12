Pedro Roseta "número um" de Rio ao Conselho Nacional, Morais Sarmento à Jurisdição

JN/Agências Hoje às 19:07 Facebook

O histórico militante do PSD Pedro Roseta vai encabeçar a lista do presidente Rui Rio ao Conselho Nacional do partido.

Em comunicado, Rui Rio anunciou que o até agora vice-presidente Nuno Morais Sarmento será o primeiro da sua lista ao Conselho de Jurisdição Nacional, enquanto Paulo Mota Pinto voltará a ser o candidato à presidência da Mesa do Congresso.

Rui Rio encabeçará a lista para a Comissão Política Nacional do partido e José Silvano irá manter-se como secretário-geral do PSD.

Rui Morais, economista, vice-presidente do PSD de Braga e presidente da empresa Intermunicipal Braval, é o candidato à presidência da Comissão Nacional de Auditoria Financeira.