Pedro Silveira: "Opção surpreendente revela atitude sobranceira"

O professor de Ciência Política Pedro Silveira falou com o JN sobre as mais recentes escolhas de António Costa e o impacto que isso poderá ter no futuro do Governo.

Concorda com as opções tomadas pelo primeiro-ministro, que optou por indicar para ministros dois secretários de Estado em vez de fazer uma remodelação profunda ou chamar personalidades de fora do Governo?

Neste contexto, não fazer uma remodelação alargada acarreta um risco enorme para o Governo porque sinaliza que o primeiro-ministro continua a desvalorizar a inusitada sucessão de casos.