Pedro Soares lamenta "prática de isolamento" de posições críticas no partido

O porta-voz da moção E à XIII Convenção do Bloco de Esquerda, Pedro Soares, condenou hoje a "prática de isolamento" dos críticos internos, afirmando que a sua moção visa "o restabelecimento da capacidade de diálogo".

"É evidente que tem de haver rotura com algumas práticas. Eu acho que isso é fundamental. Prática de isolamento de que tem posições críticas ou de não reconhecimento de que há várias sensibilidades e há um Bloco que se quer plural, eu acho que é preciso romper com essa prática", criticou o porta-voz em declarações aos jornalistas à chegada da Convenção.

Pedro Soares foi recebido na Convenção com aplausos de alguns aderentes e deixou também críticas à candidata à liderança, Mariana Mortágua, referindo que "há sinais contraditórios" por parte da deputada porque, afirmou, "não quis fazer nenhum debate público".

"Esperamos que haja uma mudança relativamente a essa atitude no futuro e na próxima direção", acrescentou.

Sobre a liderança da atual coordenadora, Catarina Martins, o porta-voz da moção E reconheceu que teve "um papel incontornável e importante", mas criticou a postura do partido nas campanhas de 2019 e 2022 nas quais, afirmou, houve "uma espécie de 'geringocismo'" com o objetivo de restabelecer "um novo acordo com o Partido Socialista".

"Isso levou-nos às derrotas e a Catarina como é evidente não é a única responsável por isso mas é corresponsável por essas derrotas e é bom que todos nós assumamos isso", concluiu.

A XIII Convenção Nacional do BE, que vai eleger a nova liderança, começa hoje em Lisboa com um arranque dominado pelo discurso de despedida de Catarina Martins, a apresentação e discussão das moções em disputa e as intervenções dos delegados.

Os 654 delegados poderão escolher entre duas moções: a A, encabeçada pela deputada Mariana Mortágua e com muitos nomes da atual direção, e a E, que junta críticos e cujo porta-voz à convenção é o ex-deputado Pedro Soares.