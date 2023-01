Pedro Sousa Rodrigues substitui Alexandra Reis no Tesouro

JN Hoje às 10:13 Facebook

O Governo divulgou, nesta quarta-feira, as mudanças de secretários de Estado na sequência da demissão de Pedro Nuno Santos.

O economista Pedro Sousa Rodrigues, assessor do Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), vai substituir Alexandra Reis como secretário de Estado do Tesouro, lê-se na página da Presidência da República.

Pedro Sousa Rodrigues é natural do Porto, tem 48 anos, é mestre em ciências empresariais e possui uma especialização em Finanças pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Desde março do ano passado que era assessor do Conselho de Administração da AICEP.

O investigador e docente universitário Frederico Francisco vai desempenhar as funções de secretário de Estado das Infraestruturas, enquanto a engenheira civil Fernanda Rodrigues será secretária de Estado da Habitação, lê-se na página da Presidência da República na Internet.

Frederico Francisco, natural de Cascais, de 34 anos, substitui nas funções de secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes, que assumiu ter acompanhado o processo de indemnização de meio milhão de euros pago pela TAP à ainda secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, para esta sair da administração da transportadora aérea nacional.

O futuro secretário de Estado das Infraestruturas é mestre em Engenharia Aeroespacial pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Física (2014).

Já Fernanda Rodrigues, que vai desempenhar as funções de secretária de Estado da Habitação, é natural de Águeda, tem 60 anos e licenciada em Engenharia Civil pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra.

Tem doutoramento em Engenharia Civil pela Universidade de Aveiro e é docente no Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Aveiro desde outubro de 2001.

Há também uma mudança na Agricultura, com Carla Alves Pereira a assumir a secretaria de Estado, em substituição de Rui Martinho, que pediu para sair por motivos de saúde, apurou o JN. Carla Pereira é licenciada em Engenharia Zootécnica, pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro-UTAD (1993).

Hugo Pires, até agora vice da bancada do PS, vai assumir a secretaria de Estado do Ambiente, que perde o pelouro da Energia. Com esta mudança, Ana Fontoura Gouveia assume funções na nova secretaria de Estado da Energia e Clima.

Ana Fontoura Goveia é economista, doutorada pela Nova School of Business and Economics, e era assessora Económica no gabinete do primeiro-ministro desde o final de 2019. Já exerceu funções no Banco Central Europeu e no Banco de Portugal.

Hugo Pires é licenciado em arquitetura e era até agora vice-presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista, desde 2019, com as áreas do ambiente e energia e co-autor da Lei de Bases do Clima.

Lista completa dos novos nomes no Governo

JOÃO SALDANHA DE AZEVEDO GALAMBA

Ministro das Infraestruturas

MARINA SOLA GONÇALVES

Ministra da Habitação

PEDRO NUNO PEREIRA DE SOUSA RODRIGUES

-Secretário de Estado do Tesouro

ANA CLÁUDIA FONTOURA GOUVEIA

-Secretária de Estado da Energia e Clima

HUGO ALEXANDRE POLIDO PIRES

-Secretário de Estado do Ambiente

FREDERICO ANDRÉ BRANCO DOS REIS FRANCISCO

-Secretário de Estado das Infraestruturas

MARIA FERNANDA DA SILVA RODRIGUES

-Secretária de Estado da Habitação

CARLA MARIA GONÇALVES ALVES PEREIRA

-Secretária de Estado da Agricultura

A tomada de posse dos novos membros do Governo realiza-se às 18 horas, no Palácio de Belém.