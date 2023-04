Pelo menos 17 casos de assédio em investigação nas faculdades

JN Hoje às 12:27 Facebook

Há pelo menos 17 processos de inquérito atualmente a decorrer nas universidades públicas por denúncias de assédio moral e/ ou sexual, noticia esta sexta-feira o Expresso. A denúncia mais grave é contra uma professora da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto.

Do total de processos em instrução, três correm nas Universidades do Algarve, Coimbra e Madeira, seis na Universidade do Porto e oito na Universidade de Lisboa, refere o semanário.

O caso mais grave foi apresentado há um ano por 20 investigadores e estudantes de doutoramento do Laboratório de Farmacognosia da Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto contra uma professora catedrática por "assédio moral, sexual e discriminação".

Segundo o jornal, as sucessivas denúncias à faculdade não tiveram resultados, pelo que os queixosos formalizaram uma queixa, em março do ano passado, à Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT).

A linguagem usada pela professora, os insultos, o assédio a doutorandas pela forma como se vestiam, os comentários de natureza sexual, a perseguição e as ameaças de represálias académicas e físicas constam da queixa apresentada à ACT, citada pelo semanário.

Ao Expresso, a docente em causa terá recusado comentar o processo pelo facto de o mesmo ainda se encontrar em curso e ser confidencial.

O caso foi remetido pela ACT à Inspeção-Geral de Educação e Ciência (IGEC), em janeiro último, mas este organismo não atuou por considerar que a faculdade tem competência e autonomia para conduzir o processo de inquérito em curso.