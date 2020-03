Pelo menos cinco casais homossexuais já adotaram crianças

Catarina Silva Hoje às 09:05 Facebook

Quatro anos depois de entrar em vigor a lei que permite a adoção por casais do mesmo sexo, pelo menos cinco casais gay adotaram crianças.

O número é de 2018 e não se conhecem dados de anos anteriores. Investigadores acreditam que estes são os primeiros casos, já que o processo leva anos, e suspeitam que o número vai disparar. O Bloco de Esquerda alerta para a discriminação na avaliação das candidaturas.

Segundo o relatório anual do Conselho Nacional para a Adoção, em 2018, 148 famílias adotaram 182 crianças. Pela primeira vez, o relatório revela que 3% destas adoções foram feitas por casais do mesmo sexo. No mesmo ano, 18 pessoas singulares (12%) e 125 casais heterossexuais (85%) adotaram crianças. Não se sabe quantos casais gays se candidataram a adoções desde 2016, ano em que a lei entrou em vigor.