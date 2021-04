Penalizações aos hospitais não travam aumento de cesarianas

Joana Amorim Hoje às 07:10 Facebook

Taxa de cesarianas subiu, em 2019, tanto nos hospitais públicos como nos privados. Nas unidades particulares, partos vaginais não chegam a um terço. Maternidade tardia entre as explicações.

A taxa de cesarianas continua a subir, tanto nos hospitais públicos como privados. Em 2019, chegou aos 36%, num crescimento de 2%. É o valor mais alto desde 2010. Se, no Serviço Nacional de Saúde (SNS), os partos cirúrgicos correspondem a 29,79% do total, nos privados chegam aos 68,5%. As taxas mantêm-se elevadas, apesar da penalização criada pelo Governo para o SNS. No ano passado, 14 hospitais públicos perderam o financiamento por não cumprirem as metas (ler ao lado).

Um maior recurso ao particular explica aquela subida, mas também a maternidade tardia, segundo os especialistas. Ao JN, a Direção-Geral da Saúde (DGS) diz estar a trabalhar na melhoria das notificações pelos hospitais.