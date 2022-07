Pensão social poderá ser simulada online

A partir do quarto trimestre deste ano, já será possível fazer a simulação da pensão social de reforma online. Esta ferramenta estará disponível para todas as pessoas, mesmo para aquelas que não cumpram o mínimo de 15 anos de descontos. É uma das 48 medidas do Simplex 22.

O programa do Governo, que visa simplificar a gestão administrativa para pessoas e empresas, incluiu o alargamento dos balcões SNS 24 e a generalização da convocatória para consultas e vacinas por meios digitais.

Outra novidade do Simplex será a ativação dos "certificados de assinatura e autenticação do cartão de cidadão e da Chave Móvel Digital com base em biometria facial, eliminando a necessidade de deslocação a um balcão". No futuro, pode vir a ser adotada, ainda, "uma solução que permita, em regime de teste, avaliar a renovação do cartão de cidadão numa app". Ainda com a tecnologia no centro das simplificações, o Governo vai desenvolver o Portal MyCNAIM, um Balcão Migrante que visa "suportar serviços transacionais e com atendimento multilingue, por email, telefone ou videoconferência", lê-se em consulta no site do Simplex.