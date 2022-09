Pensionistas manifestam-se no Parlamento contra cortes nas reformas

Guilherme Gonçalves Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Durante a discussão da proposta do Governo que altera a lei de atualização das pensões, reformados e pensionistas manifestaram-se esta sexta-feira em frente à Assembleia da República e entregaram ao gabinete do presidente Augusto Santos Silva um conjunto de reivindicações para repor o seu poder de compra.

A Confederação Nacional de Reformados Pensionistas e Idosos (MURPI) manifestou-se em frente à Assembleia da República, enquanto era discutida no plenário a proposta do Governo que altera a lei de atualização das pensões. Depois do primeiro ministro, António Costa, ter anunciado no passado mês de junho um aumento histórico de pensões para o ano de 2023, os pensionistas pedem que seja cumprido esse anúncio, em vez do "corte" para metade que a alteração proposta prevê. Recorde-se que a nova fórmula que o Governo implementar prevê um pagamento adicional de 150 euros a todos os pensionistas já em outubro e uma atualização das pensões num valor inferior ao previsto em 2023.

Recebidos pela chefe de gabinete de Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia, apresentaram as suas propostas e reivindicações que entendem ser necessárias para restabelecer o poder de compra dos reformados. Uma das reivindicações é a fixação de preços de um cabaz de produtos e serviços essenciais, que inclua produtos alimentares, eletricidade, gás e até mesmo a habitação.

PUB

A líder do MURPI, Isabel Gomes, aproveitou também para questionar a razão pela qual os lucros extraordinários das grandes empresas energéticas e de distribuição continuam a não ser taxados. "Penso que seria uma maneira de repor a justiça nas contribuições", entende.

Descarta audiência em Belém

Apesar das resistências da confederação de pensionistas à alteração desta lei, Isabel Gomes não considera, para já, um pedido de audiência a Marcelo Rebelo de Sousa nem levantar a questão da constitucionalidade desta ação do Governo. "Há quem se preocupe com a inconstitucionalidade desta lei, a mim preocupa-me mais que ela seja considerada constitucional pelo que, da nossa parte, vamos continuar a manifestar-nos na rua", explica a dirigente e acrescenta: "é com a luta que lá vamos, com uma ação junto dos órgãos de poder e nunca poremos de lado o Presidente da República".

Avança ainda que as afirmações do Governo socialista relativamente à estabilidade da Segurança Social são uma "fantochada". Lembra que "durante a pandemia, a Segurança Social serviu para tudo" e nunca foi afetada e insiste que "enquanto houver emprego e salários este problema não se coloca".

Alfredo Maia, deputado do PCP, juntou-se aos pensionistas no exterior do Parlamento, tendo afirmado estar "plenamente de acordo com todas as reivindicações" do MURPI e demonstrou igualmente a sua preocupação e do PCP quanto à "chantagem" do Governo relativamente à estabilidade da Segurança Social.

Criticou também a falta de provas da ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, para suplantar as afirmações quanto à estabilidade da Segurança Social, e avança que o partido procura também outras formas de financiamento da mesma.