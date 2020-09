Peregrinação do 13 de Outubro com lotação controlada e limitada

Francisco Pedro Hoje às 11:55 Facebook

Os pormenores das restrições ainda estão a ser ultimados entre o Santuário e a DGS mas é já certo que as celebrações do 12 e 13 de Outubro em Fátima vão contar com a presença de peregrinos.

No entanto, as entradas vão ser controladas e assim que se atingir a lotação máxima considerada segura para manter o distanciamento social, o acesso ao recinto de oração será encerrado.

O Santuário já tem em vigor um plano de contingência que limita a ocupação do espaço ao máximo de um terço (embora nunca tenha sido divulgado o número de peregrinos que corresponde a este limite) e, para a última grande peregrinação internacional aniversária do ano, enviou uma série de propostas adicionais à Direção-Geral de Saúde (DGS), para garantir a participação dos fiéis em segurança. Estas medidas, segundo apurou o JN, poderão levar a uma redução ainda maior da quantidade de pessoas a admitir no complexo religioso.

Os responsáveis das duas entidades estiveram reunidos a semana passada, e na sequência das reuniões de trabalho, a DGS ficou de emitir um parecer sobre as propostas apresentadas e quais as medidas a implementar no 13 de Outubro. De acordo com fontes ligadas à diocese Leiria-Fátima, as limitações adotadas para as celebrações serão tornadas públicas "muito em breve". O bispo diocesano, D. António Marto, já gravou inclusive uma mensagem pastoral em vídeo, para transmitir um sinal de tranquilidade aos peregrinos que pretendam deslocar-se à Cova da Iria e recordar a necessidade de todos cumprirem com as regras sanitárias aconselhadas pelas autoridades.

Recorde-se que, no passado dia 13 de setembro, os acessos ao santuário tiveram que ser encerrados durante a missa, depois se ter atingido a lotação máxima prevista pelo plano de contingência.