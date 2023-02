Peregrinos da JMJ vão usar vouchers digitais para comer

Hoje às 20:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Os peregrinos que se inscrevam na Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vão ter um voucher digital para usar nos restaurantes que adiram ao evento católico, avançou ao JN a Fundação da JMJ. Uma equipa de nutricionistas vai ainda "assegurar as necessidades nutricionais necessárias para um peregrino, tendo em conta as condições climatéricas e a exigência física necessária". A JMJ Lisboa 2023 assegura ainda que vai trabalhar com a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) para garantir a segurança alimentar.

Os peregrinos que se inscrevam na modalidade com alimentação da Jornada Mundial da Juventude - cujo valor varia entre 205 e 235 euros para toda a semana e inclui transporte e seguro - terão todas as refeições incluídas, ao longo da primeira semana de agosto, às quais poderão aceder através de um voucher digital nos estabelecimentos que aderirem ao protocolo. A Fundação da JMJ diz que para "facilitar o acesso a refeições, estabeleceu um protocolo de cooperação com a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) para apoio na constituição da rede de restaurantes e similares que irão assegurar o fornecimento de refeições aos jovens esperados na semana do encontro".

Nutricionistas ajudam