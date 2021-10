Peregrinos enchem Santuário: "Não sou de andar nas religiões, mas Fátima mexe comigo"

Alexandra Barata Ontem às 22:05 Facebook

Esta terça-feira à noite os peregrinos voltaram a encher o recinto do Santuário de Fátima para a Procissão das Velas, dando início às celebrações da peregrinação de 13 de outubro.

Zélia Ferreira, 62 anos, e Mário Pinhal, 65 anos, contemplam o espaço do Santuário a partir da escadaria da colunata, com um olhar sereno, perdidos nos seus pensamentos. O casal de Fermentelos, Águeda, diz nunca ter vivido uma experiência como a de hoje, pois habitualmente visita Fátima fora das peregrinações de 13 de maio, 13 de agosto e 13 de outubro.

"Não sou muito de andar nas religiões, mas Fátima mexe comigo", assegura a peregrina de Águeda, que chegou na segunda-feira de carro e regressa na quarta-feira a casa. "Temos a Nossa Senhora da Saúde, em Fermentelos, mas também sou devota de Nossa Senhora de Fátima", explica.

"A minha casa fica de um lado da rua e a igreja do outro e, apesar de ser católica, como a minha mãe me ensinou, não ando sempre lá", esclarece Zélia Ferreira. "Vou quando me sinto sozinha. Rezo um bocadinho ou fico ali em silêncio." Já em Fátima, é uma situação diferente. "Nem vim a pé, nem sou de promessas, mas regresso sempre mais leve."

Peregrinos no Santuário de Fátima Foto: Nuno Brites / Global Imagens

Esta é a segunda vez que o casal de Águeda se desloca a Fátima, este ano. "Estivemos aqui a meio da semana, em junho, e estava muita gente", recorda a peregrina. Mas neste 12 de outubro, mesmo com poucos fiéis no recinto, apesar de ter deixado de haver limitação de entrada no Santuário, o dia está a ser vivido de uma forma especial. "Viemos porque temos a nossa fé e sentimos paz quando estamos aqui."

A última peregrinação deste ano começou às 21.30 horas. Pouco antes do início do Rosário internacional, na Capelinha das Aparições, o Santuário já tinha fechado quatro das oito portas de acesso ao recinto. Pelas 22 horas já decorria a Procissão das Velas e a Celebração no Altar do Recinto de Oração.

Peregrinos no Santuário de Fátima Foto: Nuno Brites / Global Imagens

Quarta-feira, dia 13, às 9 horas, tem início o Rosário internacional na Capelinha das Aparições e, uma hora mais tarde, a Missa internacional, com a Palavra ao Doente, e procissão do Adeus no Altar do Recinto.

As celebrações religiosas são presididas pelo arcebispo de Salvador da Bahia, e primaz do Brasil, cardeal Sérgio da Rocha. O Santuário informou que se inscreveram grupos de peregrinos de 12 nacionalidades diferentes, o maior número desde o início da pandemia. Entre os 37 grupos inscritos, há crentes de Espanha, Itália, Suíça, Alemanha, Bélgica, Polónia, Estados Unidos e filipinos residentes na Holanda.